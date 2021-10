Questa mattina, alle 11, è stato presentato al Comune di Giugliano il nuovo piano per migliorare e rendere più efficiente la raccolta differenziata. Una svolta fortemente voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con le ditte affidatarie del servizio, Teknoservice e Raccolgo.

Dal prossimo 3 novembre, infatti, partirà la distribuzione dei nuovi contenitori della differenziata che sostituiranno completamente i precedenti. Novità anche dal punto di vista della comunicazione: oltre all’attivazione di una nuova app, ci sarà anche un numero verde per eventuali delucidazioni.

Oltre al primo cittadino di Giugliano Nicola Pirozzi, alla conferenza stampa hanno partecipato anche Roberto Garbarini , responsabile dei servizi informatici della Teknoservice, Roberto Battipede, direttore del cantiere Nu di Giugliano e Paola Gasparini, responsabile dell’ufficio marketing della Teknoservice.

Le differenze della raccolta differenziata a Giugliano rispetto al piano attuale

COSA CAMBIA – «Le differenze sostanziali riguardano il nuovo kit che useranno gli operatori per la raccolta differenziata, che fisicamente inizierà il prossimo tre novembre. Le novità più importanti sono la capillarizzazione dei contenitori condominiale o comuni. Questo per responsabilizzare i singoli utenti e di indurli in una raccolta migliore. E, dall’altra parte, per permettere agli operatori di raccogliere le raccolte ‘errate’ per evitare di penalizzare chi invece rispetta le regole. Gli stessi dipendenti saranno dotati di un dispositivo elettronico, un braccialetto, che permetterà di segnalare chi espone i rifiuti, chi non lo fa e chi invece lo fa ma in modo non corretto». Questo l’intervento di Roberto Battipede, direttore del cantiere Nu di Giugliano, che poi continua durante la conferenza.

«Con il tempo, quindi, siamo in grado di ricostruire una storia delle raccolte e capire chi si comporta bene e chi no. Questo non serve solo a migliorare il servizio, ma anche a puntualizzare la tariffazione in termini quantistici. Si induce quindi, in termini di tariffe, una ‘premialità’ per chi svolgerà in modo corretto la raccolta differenziata. L’utente dovrà separare sempre i rifiuti in base alla consistenza, ma cambiano le modalità di interfaccia tra quest’ultimo ed il servizio. Questi cambiamenti ovviamente dovranno essere supportati e promossi da una serie di attività che stiamo sviluppando con il Comune di promozione e sensibilizzazione».

LE PAROLE DEL SINDACO – “È epocale il passaggio dalla TARI alla tariffa puntuale, perché i costi saranno parametrati rispetto ai rifiuti prodotti. I kit sono anche dotati di trasponder attraverso i quali è possibile tracciare tutto. Io chiedo la massima collaborazione ai cittadini in questi 6-12 mesi: l’obiettivo è quello di ridurre la tariffa che nella nostra città risulta elevata“.