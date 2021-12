Blitz a Fuorigrotta, preso Cucarano: cercò di corrompere i carabinieri per evitare l’arresto

E’ un personaggio già noto alle cronache il giovane arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della squadra mobile. La squadra dei falchi, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha infatti effettuato un controllo presso l’abitazione di una coppia in via Leopardi dove hanno rinvenuto, nell’armadio dell’uomo, 30 bustine contenenti 34 grammi circa di marijuana, 2 bilancini e 70 euro; inoltre, la compagna è stata trovata in possesso di una busta con circa 73 grammi della stessa sostanza. In manette è così finito Ugo Cucarano, 21enne napoletano, arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la donna, una 18enne napoletana, è stata denunciata per lo stesso reato.

Il precedente arresto di Cucarano: cercò di corrompere i carabinieri

Cucarano balzò agli onori delle cronache due anni fa quando, dopo essere stato bloccato dai carabinieri con della droga, cercò di corrompere i militari. I carabinieri del nucleo radiomobile lo notarono su via Cumana dopo averlo visto cedere una dose di marijuana a un 20enne; poi perquisendolo lo trovarono in possesso di 4 grammi di “erba” nonché 2.900 euro. Durante la perquisizione in casa, i militarisequestrarono altre 38 bustine già pronte per la vendita e un bilancino di precisione. Cucarano fu quindi portato in caserma e lì cercò di corrompere i carabinieri: se gli avessero restituito i soldi gliene avrebbe lasciata una parte. Gli andò male. Fu arrestato con le accuse di spaccio e istigazione alla corruzione.