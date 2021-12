Reddito di Cittadinanza di dicembre, prime ricariche in arrivo tra pochi giorni

A dicembre verrà pagato il reddito di cittadinanza in due le date. Solitamente l’accredito sulla card avviene a partire da venerdì 27 dicembre. Invece per coloro che dovrà percepirlo per la prima volta, la ricarica sarà effettuata a partire da martedì 15 dicembre 2021. Le date indicate sono orientative perché il tutto dipenderà dalla liquidazione degli importi da parte dell’Inps.

REDDITO DI DICEMBRE E LE FESTE DI NATALE

Probabilmente l’accredito reddito cittadinanza di dicembre potrà avvenire anche qualche giorno prima o dopo ed è anche possibile, per chi già percepisce il reddito, che avvenga in anticipo rispetto alle consuete date mensili alla luce le festività natalizie, cioè tra il 21 e il 24 dicembre.

I PRELIEVI CON LA CARD

Per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna carta Rdc individuale.

Per le famiglie in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni è possibile effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 80 per ciascuna carta Rdc individuale.

REDDITO DI CITTADINAZA, COSA SI PUO’ FARE CON LA CARD

Quindi la Carta del Reddito di Cittadinanza consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo).

Fare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo.

Inoltre pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).

COSA E’ VIETATO COMPRARE CON IL RDC

È vietato l’utilizzo del Reddito di Cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi. Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali. Armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi. Articoli di gioielleria e pellicceria. Acquisti presso gallerie d’arte e affini. Acquisti in club privati.