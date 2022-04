Tragedia sconvolge il Casertano, bimba di 5 anni muore sul divano di casa

Una terribile tragedia quella che si è consumata ieri a Fasani, frazione di Sessa Aurunca, nel Casertano. Una bambina di 5 anni, già con febbre da diversi giorni, è giunta all’ospedale civile San Rocco di Sessa Aurunca già priva di vita. I medici, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. L’intera comunità sotto choc.

La bimba stava dormendo sul divano di casa

La piccola – stando alle testimonianze raccolte da Paese News – non soffriva di patologie pregresse. I genitori l’avrebbero lasciata mentre dormiva sul divano, poi quando la madre si è accorta che qualcosa non andava è scattato il trasporto in ospedale. Purtroppo, nel nosocomio, la piccola è giunta già priva di vita.