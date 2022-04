Epatite acuta, primo caso anche a Milano: bimbo di 4 anni in ospedale

Colorito giallognolo e valori del fegato alterati e non di poco. Questi i segnali che hanno spinto i medici del San Paolo di Milano a condurre accertamenti su un bimbo di 4 anni, arrivato in ospedale qualche giorno fa.

Il 26 aprile è stato sopposto ai primi test sierologici: questi hanno escluso l’ipotesi di una epatite di tipo A, B e C. Adesso si attendono, dunque, i risultati degli altri esami per l’epatite D e E.

«Sta molto meglio rispetto a quando è entrato», ha spiegato mercoledì Giuseppe Banderali, direttore di Pediatria e Patologia Neonatale al San Paolo. «Non abbiamo nessun allarme clinico nei suoi confronti». Il piccolo paziente non avrà bisogno di trapianto. Bisogna però aspettare tutti i risultati alla mano per capire se soffre di un’epatite scatenata da causa nota oppure sconosciuta. Così, infatti, è avvenuto per i due piccoli pazienti di 6 e 11 anni ancora in cura al Papa Giovanni XXIII di Bergamo (il secondo ha dovuto subire un trapianto di fegato). A riportare la notizie è il Corriere.

L’allarme dalla Gran Bretagna

Dopo l’allerta lanciata dalla Gran Bretagna sui casi di epatite pediatrica di origine ignota, anche l’Italia attiva e rafforza la rete di sorveglianza. L’ultimo report diffuso dal Regno Unito registra 108 segnalazioni da gennaio 2022.