Dimessa per 3 volte senza una diagnosi, Federica muore a 37 anni

Un’indagine interna è stata disposta dall’azienda Ulss 3 Serenissima di Venezia dopo la morte, avvenuta al Pronto soccorso di Chioggia (Venezia) domenica scorsa, di una donna, Federica Fabbris, 37 anni, che si era già rivolta all’ospedale per tre volte venendo dimessa. L’Ulss 3 ha disposto un’indagine autoptica sulla salma, in programma per oggi. Nei giorni precedenti la donna aveva accusato dolore all’addome, nausea e febbre, sintomi che aveva riferito anche agli amici. Sottoposta al tampone per il Covid-19 era risultata negativa, per cui era stata dimessa in poco tempo.

Il dramma si è consumato domenica mattina, ma non era la prima volta che la 37enne si recava al pronto soccorso. Prima dell’ultimo accesso di domenica, infatti, Federica si era già recata tre volte in ospedale per essere poi dimessa dopo le visite.

“L’Usl 3 Serenissima è vicina nel lutto alla famiglia della persona deceduta, e mentre attende l’esito del riscontro diagnostico, doveroso per le modalità in cui è avvenuto il decesso, attraverso la direzione dell’ospedale ha avviato ogni verifica sull’assistenza offerta alla paziente per assicurarsi della corretta gestione del caso”, fa sapere l’azienda sanitaria.