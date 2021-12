Federico Salvatore, la moglie: “Migliora, ci manca come padre e marito”

Lo scorso 13 ottobre Federico Salvatore venne ricoverato d’urgenza all’ospedale del Mare per un malore improvviso. Dopo la paura e le incertezze dei primi giorni, le condizioni dell’artista napoletano stanno migliorando. Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni è la moglie Flavia che, tramite il profilo social del marito, scrive:

“Federico continua a fare progressi nelle ottime mani del personale medico e paramedico che lo segue con professionalità e con tanto affetto. Voi continuate a inondarmi di messaggi e io non troverò mai le parole giuste per ringraziarvi. Stavolta ho scelto di condividere con voi questo video di Federico che, circa due anni fa, dopo aver visto ‘La casa di carta’ insieme a tutti noi, preso dall’entusiasmo della colonna sonora, ha suonato e cantato con Fabrizio e io sono riuscita a catturare questo momento felice. A mancarci non è soltanto Federico cantautore ma anche il Federico marito e padre in questi momenti quotidiani. Ho visto insieme a Fabrizio e Azzurra l’ultima parte de’ ‘La casa di carta’ e l’ho tenuta in lista così, al più presto, la guarderemo di nuovo insieme a Federico. Un caro saluto a tutti”.