Il Giugliano batte il Formia e prende il largo in campionato, è fuga. Mister Ferraro: “Un passo alla volta per raggiungere il nostro sogno”

GIUGLIANO – INSIEME FORMIA 2 – 1

GIUGLIANO: Baietti, Ceparano, Poziello C., Cerone (85’ Poziello R.), Rizzo, (70’ Kyeremateng), Gladestony, Caiazzo G., Abonckelet (55’ De Rosa), Gentile V., Mazzei, Abreu (75’ Scaringella). A disposizione: Costanzo, Boccia, Fornito, Mekki, Vivolo. Allenatore: Ferraro.

INSIEME FORMIA: Zizzania, Bozzaotre (85’ Caiazzo R.), Gentile M., Carbone (75’ Pelypenko), Ioio, Pirolozzi, Di Vito (68’ Baglione), Gargiulo, Simonetti, Zonfrilli (75’ Ricciardi), Camilli. A disposizione: Mancino, Vespa, Tramonto, Niang, Mincione. Allenatore: Starita

Arbitro: Nigro di Prato

Marcatori: 45’ Abreu (G), 57’ Camilli (IF), 58’ Rizzo (G).

Note: Ammoniti: Mazzei (G), Baglione (IF), Gentile M. (IF), Ioio (IF), Recupero: 1’ pt, 5’ st

Giugliano – Non il classico testa-coda, ma una partita che il Giugliano doveva vincere a tutti costi per dare continuità al suo cammino di vittorie. Terza consecutiva in sette giorni che ha permesso alla capolista di prendere il largo, anche se le due antagoniste (Team Nuova Florida e Torres) hanno da recuperare alcune gare.

Pur con un pizzico di sofferenza in più del previsto a cospetto di un Formia che naviga nei bassifondi della classifica, la formazione gialloblu riesce a vincere 2-1. Alla lunga, la superiorità tecnica del Giugliano è prevalsa .

Un primo tempo sonnolente, con poche azioni degne di nota ma tutte di marca gialloblu. Inspiegabilmente è stato annullato per fuori gioco un gol validissimo di Rizzo, come poi dimostrato dalle immagini televisive. La gara si sblocca all’ultimo minuto della prima frazione di gioco. E’ il solito Cerone che ci prova da distanza ragguardevole. Sulla traiettoria del pallone si trova Abreu che con una lieve deviazione inganna il portiere ospite e porta in vantaggio la sua squadra.

Nella ripresa, invece, si assiste ad una gara più piacevole. La squadra di Ferraro, non paga dell’1-0, attacca a testa bassa per chiudere subito la contesa. E in due occasioni, nel giro di due minuti, va vicino al raddoppio. Al 48’ un gran tiro di Cerone fa la barba al palo, al 50’ solo un prodigioso intervento di Zizzania salva la propria porta da una clamorosa autorete del capitano Pirolozzi. Al 55’ i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per un fallo di mano di Pirolozzi. Quando sembrava che la gara si stesse mettendo in discesa per il Giugliano, arriva la doccia fredda. Corre il 57’ quando Camilli, dopo essersi liberato di due avversari, lascia partire un forte rasoterra che fa secco Baietti. Nemmeno il tempo di gioire e il Giugliano ritorna nuovamente in vantaggio. Ancora una volta c’è un’invenzione di Cerone che con un passaggio filtrante pesca Rizzo; l’attaccante argentino supera in velocità il suo diretto avversario e appena entrato in area lascia partire un gran diagonale che s’insacca nell’angolino basso alla sinistra dell’estremo difensore pontino. Dopo il gol del secondo vantaggio l’undici di Ferraro sfiora più volte la terza marcatura, ma alla fine il risultato rimane fermo sul 2-1. Al triplice fischio finale la squadra con in testa il presidente Ciro Mazzamauro si porta sotto la tribuna laterale, occupata dalla torcida gialloblu, per ricevere i meritati applausi. Ed ora alla prossima che vede ancora il Giugliano impegnato in casa contro il Real Monterotondo.

Le interviste

Al termine del successo per 2-1 contro l’Insieme Formia, il digì Ciro Sarno dichiara: “E’ stata certamente una vittoria importante, che chiude una settimana complicata ma che ci ha regalato nove punti. Dobbiamo continuare a lavorare e stare con i piedi per terra. Tutti sappiamo dove vogliamo arrivare, serve equilibrio e tranquillità. Un plauso alla tifoseria che ci è sempre vicina e ci accompagna costantemente sia in casa che in trasferta. Sono decisamente il nostro dodicesimo uomo in campo. Non esistono in questo girone gare scontate, stiamo sereni, il percorso è ancora lungo”.

Subito dopo a presentarsi davanti ai taccuini è il calciatore Raffaele Poziello che asserisce: “E’ stata una vittoria fondamentale che ci rende felici. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo, stiamo facendo grandi cose. Serve concentrazione, domenica ci aspetta un’altra gara complicata, come tutte in questo. Anche oggi il Formia è venuto qui a fare la sua gara, siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Un plauso ai nostri tifosi, encomiabili come al solito”.

Alla fine è il tecnico Ferraro a presentarsi. Ecco la sua analisi: “Vittoria che ci dà soddisfazione, abbiamo fatto tre partite in una settima con l’aggravante del viaggio in Sardegna, in quella che è la trasferta più lunga e disagevole. Siamo stati bravi contro una squadra che ci ha dato filo da torcere. Questi ragazzi sono straordinari, stiamo facendo un percorso incredibile e bisogna dargli tutti i meriti del caso, senza pensare che le vittorie possano essere scontate. Vincere 12 partite su 14 non è cosa facile, stiamo avendo un buon passo. Sottolineo che tutti i calciatori sono titolari e utili a questa causa. Siamo felici per la società e per i nostri tifosi che ci sono sempre vicini, pronti a darci la spinta giusta. Vogliamo fare qualcosa di importante e lasciare il nostro segno qui. Restiamo sereni, equilibrati, un passo alla volta stiamo costruendo il nostro sogno”.