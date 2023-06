Fiamme sui binari della Circum, circolazione interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare

PUBBLICITÀ

Un incendio è scoppiato questa mattina sui binari della Circumvesuviana, precisamente tra le stazioni di Pompei Scavi-Villa dei Misteri e Pioppaino. Le fiamme avrebbero coinvolto la zona a ridosso della tratta, senza dunque coinvolgere treni né binari, né tantomeno le stesse stazioni coinvolte. Se non per i disagi che le fiamme hanno provocato ai tanti passeggeri che viaggiavano lungo la tratta.

Fiamme sui binari della Circum, interrotta la circolazione tra Torre Annunziata e Castellammare: il comunicato dell’EAV

Inizialmente, aveva fatto sapere l‘EAV Ente Autonomo Volturno che gestisce la tratta della Circumvesuviana, “Il treno delle ore 8:48 da Sorrento per Napoli limita la corsa a Pioppaino, mentre il treno delle ore 8:43 da Napoli per Sorrento limita a Pompei Scavi-Villa dei Misteri”.

Ma la speranza che il disagio fosse limitato solo a questi due treni è presto svanita con un altro comunicato, con il quale viene sottolineato che anche il treno delle ore 9:06 da Napoli per Sorrento è soppresso da Torre Annunziata a Castellammare e il treno delle ore 9:12 da Sorrento per Napoli è soppresso da Castellammare a Torre Annunziata. “Per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, è stato istituito un servizio bus sostitutivo tra Torre Annunziata e Castellammare”, aveva fatto sapere ancora l’Ente Autonomo Volturno.

Incendio domato, circolazione ripresa regolarmente

“Dalle ore 10:50 la linea ferroviaria Napoli-Sorrento è ripristinata, tanto che ”effettueranno l’intero percorso i treni delle ore 9:54 da Napoli per Sorrento e quello delle 10:00 da Sorrento per Napoli”. Con questo comunicato, l’EAV fa sapere come il rogo sviluppatosi a ridosso della linea ferroviaria, tra le stazioni di Pompei scavi-Villa dei Misteri e Pioppaino, sia stato spento.

La circolazione lungo la tratta Napoli-Sorrento torna, dunque, regolare.