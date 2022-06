Paura al Comune di Napoli, Vicesindaco Filippone colta da malore: ricoverata in Cardiologia

Il Vicesindaco e assessore alla Scuola, Maria Filippone, è stata colta da malore nella serata di ieri, ed è stata prontamente ricoverata presso il Policlinico Universitario della Federico II. Attualmente, si trova nel reparto di Cardiologia per effettuare i controlli necessari. La Filippone si sarebbe sentita male ieri sera a casa sua nella zona del Vomero e non sarebbe per questo andata a lavoro a Palazzo San Giacomo questa mattina. Al momento, i medici escludono la necessità di sottoporla ad un intervento chirurgico. Il sindaco Gaetano Manfredi – che ha terminato recentemente la quarantena disposta per il covid – e l’intera Amministrazione si stringono forte a lei e alla sua famiglia augurandole una rapida guarigione: “Forza Mia, ti aspettiamo!”.

Da insegnante a vice sindaco: chi è Mia Filippone

In una vecchia intervista ad Il Mattino, a qualche mese dall’insediamento la dott.ssa Filippone si descriveva così: “Sono una donna di scuola e mi onoro di esserlo. Ho trascorso 44 anni all’interno degli istituti scolastici e due anni fa sono andata in pensione. Ma continuerò ad occuparmene da vicesindaco e assessore all’Istruzione. Sono stata preside del Genovesi e del Sannazaro, ma c’è una scuola che mi è rimasta nel cuore. Un’esperienza unica dal punto di vista umano, oltre che professionale: la Marie Curie di Ponticelli“.