Koulibaly zittisce ‘Il Giornale’ e difende Napoli: “Città antirazzista”

Tramite una storia pubblicata su Instagram, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha risposto ad un articolo de Il Giornale che accusava la città di Napoli di essere razzista. In particolare, sul rapporto tra KK e i napoletani, si fa riferimento in circa quattro righe: “A Napoli Koulibaly ha dovuto sopportare le peggio cose, perfine schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni di euro per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente“ si legge sul quotidiano.

Senza troppi giri di parole, sulle note di ‘O scarrafone di Pino Daniele, Koulibaly ha pubblicato una storia con la scritta “Napoli città antirazzista” e la foto di quando, nel 2016, l’intero stadio San Paolo (oggi Maradona, ndr) si schierò a difesa del loro calciatore vittima di ululati razzisti.