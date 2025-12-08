PUBBLICITÀ
Follia a Napoli, 30enne aggredisce i poliziotti e distrugge a calci la volante

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bologna hanno notato il 30enne che alla loro vista ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato grazie anche all’ausilio dei poliziotti del Commissariato San Carlo giunti sul posto; l’uomo, inoltre, prima di essere bloccato ha colpito con un violento calcio anche la vettura di servizio danneggiandola e ha proseguito nella sua condotta aggressiva anche durante le fasi dell’accompagnamento presso gli uffici di Polizia.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

