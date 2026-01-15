PUBBLICITÀ
HomeCronacaFollia a Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato da un tetto
CronacaCronaca locale

Follia a Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato da un tetto

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Follia a Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato da un tetto
Follia a Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato da un tetto
PUBBLICITÀ

Una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. L’episodio si è verificato nei pressi del Sert, il Servizio per il recupero delle tossicodipendenze, a poca distanza dallo stadio Diego Armando Maradona. Lo riporta Il Mattino.

La donna è stata soccorsa immediatamente da alcuni passanti e dal personale del 118, che l’ha trasportata all’ospedale Cardarelli in codice arancione. Durante il trasferimento è rimasta vigile e cosciente. A causa del trauma cranico riportato, è stata ricoverata nel Trauma Center con prognosi riservata, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. I parametri vitali sono sotto costante controllo.

PUBBLICITÀ

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, il lancio del monopattino sarebbe stato un gesto volontario. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati