Follia a Napoli, donna colpita da un monopattino lanciato da un tetto

Una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. L’episodio si è verificato nei pressi del Sert, il Servizio per il recupero delle tossicodipendenze, a poca distanza dallo stadio Diego Armando Maradona. Lo riporta Il Mattino.

La donna è stata soccorsa immediatamente da alcuni passanti e dal personale del 118, che l’ha trasportata all’ospedale Cardarelli in codice arancione. Durante il trasferimento è rimasta vigile e cosciente. A causa del trauma cranico riportato, è stata ricoverata nel Trauma Center con prognosi riservata, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. I parametri vitali sono sotto costante controllo.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, il lancio del monopattino sarebbe stato un gesto volontario. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili.