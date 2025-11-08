PUBBLICITÀ
Follia a Napoli, studentessa spruzza spray al peperoncino nei corridoi dell’università

Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti nella facoltà di lettere e filosofia dell’Università Federico II di Napoli a via Porta di Massa. Poco prima una studentessa 20enne avrebbe spruzzato per scherzo uno spray al peperoncino all’interno dell’istituto generando il caos tra i corridoi. La studentessa è stata denunciata. Fortunatamente nessuno ha fatto ricorso alle cure mediche.

