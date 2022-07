Follia al Cardarelli, 50enne tenta incendiare l’ospedale con la benzina

Attimi di tensione sono stati vissuti all’ospedale Cardarelli dove un 50enne ha tentato di dare fuoco al nosocomio. È accaduto mercoledì scorso alle ore 7.30 come riporta la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate, l’uomo si è recato al pronto soccorso dopo un malore. Come di routine è stato sottoposto ad un tampone per valutare la negatività o positività al Covid

L’uomo è risultato essere positivo ed, dopo essersi momentaneamente allontanato dal nosocomio, è tornato poco dopo con una tanica di benzina: l’intento era dare fuoco al presidio ospedaliero. L’uomo viene immediatamente fermato dalle guardie giurate e viene denunciato alle autorità competenti e sottoposto a TSO presso l’ospedale del Mare.