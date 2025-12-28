Follia nel Salernitano, sindaco aggredito in casa con bastone e spranga

PUBBLICITÀ

E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora è ricoverato in Ortopedia nell’ospedale di Salerno Carmine Siano, sindaco del piccolo comune di Castiglione del Genovesi, aggredito da uno sconosciuto ieri sera nei pressi della sua abitazione.

Siano, colpito violentemente con un bastone o forse una spranga, ha riportato una frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, una frattura composta dell’arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. I carabinieri della compagnia di Salerno sono al lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente di quanto accaduto.

PUBBLICITÀ