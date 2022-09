Clienti in fila al parco Verde per acquistare la droga, arrestato nipote del boss ucciso

Continua la lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri della compagnia di Caivano che ogni giorno setacciano le strade del Parco Verde. A finire in manette, questa volta, è il già noto alle forze dell’ordine Francesco Di Micco, 30enne del posto. I Carabinieri hanno notato una fila di persone insolita nel viale pedonale delle palazzine c6 e si sono appostati per vedere cosa stesse accadendo. Si trattava di una piazza di spaccio itinerante e i carabinieri sono intervenuti. Il 30enne è stato fermato e durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato 36 dosi di cocaina 52 dosi di eroina. La droga era stata nascosta in un incavo ricavato in un muro. L’arrestato è in attesa di giudizio

Lo scorso 31 gennaio il 30enne Francesco Di Micco si presentò in ospedale con una ferita di arma da fuoco al polpaccio della gamba sinistra. Secondo una prima sommaria ricostruzione il 30enne avrebbe reagito ad un tentativo di rapina nei dintorni di Piazza Carlo III.

Dunque Francesco è il nipote di Giuseppe di Micco, 52enne ucciso il 24 aprile del 2003. Nella foschia delle campagne di Pascarola, la Fiat Punto sulla quale viaggiava Giuseppe Di Micco finì nel mirino dei killer.

L’ex boss reggente si rese immediatamente conto di essere finito in una trappola mortale. Dunque giunto in via Lutrario accelerò al massimo cercando di distanziare gli inseguitori ma venne raggiunto in via Semonella, la strada principale di Pascarola. Li sicari iniziarono a sparare contro Di Micco che perse il controllo dall’auto, finita poi contro un cancello.

Dopo l’arresto del capo zona Giuseppe Marino, Di Micco prese la gestione del gruppo camorristico operando prevalentemente nel settore del traffico degli stupefacenti e delle estorsioni nel comune di Caivano e territori limitrofi.