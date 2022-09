Incidente dopo il primo giorno d’asilo, Francesco muore a 3 anni

Ha lottato per quasi dieci giorni prima di arrendersi, purtroppo è morto Francesco Rovida. Il bambino di 3 anni di Sondalo coinvolto lo scorso 5 settembre in un incidente stradale nella galleria di Bolladore nei pressi della Statale dello Stelvio. Il piccolo stava tornando a casa dopo il primo giorno di asilo quando la Volkswagen Polo, guidata dalla mamma, si è scontrata frontalmente con una Golf.

La donna ha riportato un trauma al torace per cui è rimasta ricoverata qualche giorno all’ospedale di Sondalo, invece le condizioni del piccolo Francesco sono subito apparse molto gravi. Come riporta il Giorno il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Il piccolo è deceduto il 14 settembre lasciando nello sgomento l’intera comunità di Sondalo: “Tutto il paese è avvolto in un silenzio assordante – commenta la sindaca Ilaria Peraldini – Certe tragedie non dovrebbero mai accadere, ma risultano se possibile ancora più incomprensibili e difficili da accettare quando coinvolgono i bambini, spezzando vite così giovani”.

Per giorni la cittadinanza si è stretta intorno ai genitori di Francesco: “Suo padre, Giacomo Rovida, è il presidente del Cai di Sondalo, innamorato della montagna e del nostro territorio, in cui ha scelto di vivere, dato che è originario del Milanese – continua la prima cittadina – Parliamo di una famiglia molto conosciuta e anche per questo quanto accaduto ci sta mettendo tutti a dura prova”.