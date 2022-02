Boris Johnson annuncia il “liberi tutti” in Gran Bretagna, stop a tutte le restrizioni Covid

E’ il momento per il Regno Unito di andare oltre ‘l’obbligatorietà’ nel contrasto alla pandemia da Covid.

Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson che si appresta ad annunciare la fine dell’obbligo anche dell’autoisolamento degli infetti: è infatti attesa per questa sera la conferma della revoca per l’Inghilterra di tutte le misure che limitano le libertà pubbliche. Con Downing Street che conferma: “Dalla fine della prossima settimana i positivi non saranno obbligati a autoisolarsi”. Johnson ha detto alla Bbc che serve un cambiamento di approccio spiegando che d’ora in poi va incoraggiata la responsabilità individuale.

Quello di oggi passerà dunque alla storia come il Freedom Day, ovvero il giorno della libertà dal Covid in Inghilterra: Boris Johnson annuncia la fine delle ultime imposizioni legate alla pandemia, in particolare l’obbligo di quarantena in caso di tampone positivo, a partire da giovedì 24 febbraio. È “un momento di orgoglio”, dirà il primo ministro in Parlamento: perché la Gran Bretagna è il primo Paese a uscire completamente dall’emergenza, dopo due anni di restrizioni.

In serata, il Primo Ministro illustrerà alla Nazione il piano per “vivere con il Covid”, che include la fine del lavoro da casa generalizzato e lo stop ai tamponi gratis, che in Gran Bretagna sono stati finora garantiti a tutta la popolazione. Nonostante non sia finita la pandemia, per Boris Johnson “grazie all’incredibile campagna di vaccinazione siamo un passo più vicini al ritorno alla normalità e a restituire finalmente al popolo le sue libertà”.