Vietati i funerali in chiesa per Andrea Covelli, la decisione del Questore di Napoli

I funerali di Andrea Covelli si terranno in forma privata per questioni di ordine pubblico: questa la decisione presa dal Questore di Napoli. Gli inquirenti continuano ad indagare sul rapimento e sull’omicidio del 27enne, intanto parenti e amici stanno aspettando i risultati dell’autopsia per poter fissare la data delle esequie che non si terranno in chiesa.

LE INDAGINI SULLA MORTE DI ANDREA COVELLI

Simulazione di reato aggravato dalla modalità mafiosa. Questo l’oggetto della denuncia formulata a carico dell’uomo, organico al gruppo Marsicano, deferito qualche giorno fa, lo stesso immortalato dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso gli ultimi attimi di vita di Andrea Covelli. Come anticipato da Internapoli la mattina successiva alla scomparsa del 27enne un uomo ha denunciato presso la stazione dei carabinieri di Pianura la scomparsa del proprio scooter. Veicolo ripreso dalle telecamere come quello che potrebbe aver condotto a Soccavo le due persone che avrebbero affiancato Covelli spingendolo poi a seguirli.

Secondo una prima ricostruzione Covelli sarebbe stato ucciso la notte stessa in cui è stato costretto a cedere il proprio Sh di colore nero e il proprio cellulare a due uomini in scooter. Da via Epomeo i tre avrebbero poi imboccato la strada per Soccavo su un Sh bianco guidato da uno dei due sequestratori. L’ultima immagine che immortala Covelli è quella di una telecamera posta all’ingresso di un bar alla rotonda di Don Giustino, tra via Montagna Spaccata e via Padula.