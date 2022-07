Covid, è allarme per la variante indiana: è più contagiosa, ondata in Italia

Sono 132.274 i casi covid registrati nelle ultime 24 ore ed il colpevole pare essere ancora una volta Omicron, a preoccupare ora anche la sottovariante indiana. Omicron 5 ha una rapidità di contagio maggiore in compenso però sembra causare danni minori alle vie respiratorie, manifestandosi spesso con i sintomi di un’influenza da raffreddore.

I dati covid delle ultime settimane segnalano un picco nei contagi motivo per cui, nonostante le misure per il contenimento siano per la maggior parte terminate, c’è necessità di non “abbassare la guardia”. Fare attenzione e proteggersi in caso di situazioni eccessivamente a rischio, questo il monito della comunità scientifica e della politica. Si chiede quindi di ricorrere al buon senso cittadino, capace ormai di riconoscere dove e quando ricorrere di nuovo all’utilizzo della mascherina.

Nuova sottovariante covid indiana

L’attenzione della comunità scientifica però negli ultimi tempi è rivolta verso l’ultima nuova sottovariante covid: Omicron BA.2.75. Quest’ultima, meglio nota come ‘variante indiana‘, potrebbe rivelarsi più contagiosa e più evasiva al vaccino. Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino in un tweet ha parlato della variante covid indiana sottolineando: “Occhio senza allarme“. “Credo valga la pena tenere d’occhio la nuova sotto-variante Ba.2.75 identificata in India e altri Paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate” spiega.

“La stiamo già studiando”

Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma tiene però a precisare l’importanza di contenere gli allarmismi. “Non ci sono ancora dati scientifici che ci dimostrano una maggiore contagiosità rispetto a Omicron 5. Noi la stiamo già studiando ma è presto per azzardare una conclusione” spiega. “Visto che i dati sono scarsi, eviterei di fare confusione e generare allarmismo in una situazione già delicata“.

Ciccozzi tiene a precisare: “Non abbiamo un calcolo dei potenziali di membrana di questa sottovariante che potrebbe essere più contagiosa ma da qui a dire che è già 5 volte più contagiosa ce ne passa“. “Sulla letalità non c’è proprio nessun dato. Quindi stiamo calmi, studiamo e cerchiamo di capire. Può essere una cosa importante o può essere come la Omicron 3 che è apparsa e scomparsa“. Questo il commento di Ciccozzi che cerca di frenare gli allarmismi generali senza sminuire la sottovariante del covid.

Gli studi londinesi

Tom Peacock, virologo del Dipartimento di malattie infettive dell’Imperial College London ha cercato di spiegare alcune caratteristiche della nuova sottovariante. “Probabile variante di seconda generazione, apparente rapida crescita e ampia diffusione geografica” va insomma “tenuta d’occhio”. I vari virologi stanno quindi studiando la nuova mutazione nel dettaglio, cercando di evitare una seconda grande ondata di contagi. Mantenendo sotto controllo gli allarmismi e le preoccupazioni va quindi studiata. Nel frattempo laddove si dovesse percepire un pericolo maggiore di contagio è bene ricorrere alle norme di difesa.

I dati Covid in Italia

In Italia i casi continuano a crescere: il bollettino di martedì 5 luglio ha registrato 132.274 nuovi casi e 94 i morti. In aumento i ricoveri con sintomi (+355 da ieri per un totale di 8.003) e le persone in terapia intensiva (+20 da ieri per un totale di 323). “Siamo in una fase di ripresa dei contagi che crescono e se si alzano, anche se la percentuale di ricaduta sui nostri presidi sanitari è più limitata rispetto al passato, ci sarà comunque una ricaduta con cui dover fare i conti” ha detto Roberto Speranza. Il ministro della salute ha poi precisato che il “Covid è ancora una sfida aperta, la partita non è archiviata: ce lo dicono i numeri di questi giorni“.