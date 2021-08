Alle 15:50 è giunta la bara di Emanuele Mellillo, il conducente dell’autobus Atc morto a Capri. I funerali si tengono nella basilica San Lorenzo Maggiore a piazza San Gaetano. Alla funzione religiosa sono presenti gli amici, i parenti, i colleghi e il sindaco dell’Isola Azzurra, Marino Lembo. Inoltre fuori la chiesa napoletana è stato esposto anche lo striscione firmato dai tifosi della Curva A: “Ciao Emanuele“. Il feretro di Emanuele era coperto da una sciarpa del Napoli Calcio ed è entrato sul sagrato tra gli applausi.

L’ARRIVO DEL FERETRO IN CHIESA

“Ragazzo d’oro, docile che amava il suo lavoro. Emanuele ogni anno nel tempo di Quaresima non vedeva l’ora di riguardare il film sulla Passione di Cristo. Amava il passo del Vangelo dei Beati e se l’è portato con sé”, dice padre Domenico durante l’omelia.

LA TELEFONATA TRA IL CAPOSERVIZIO ED EMANUELE

Il caposervizio dell’Atc Roberto ricorda il contenuto dell’ultima telefonata scambiata con l’autista 33enne: “Ho mandato Emanuele sulla solita linea. Sono stato avvertito della tragedia da mia sorella: non avrei mai immaginato. Ancora oggi non riusciamo a capire cosa sia successo: il guasto dell’autobus è strano. Credo che la verità se la sia portata Emanuele con sé all’altro mondo. Una volta che ero a Napoli mi venne a prendere con la mia famiglia in auto. Ci penso ancora, era un gran lavoratore“.

Emanuele Melillo ha fatto di tutto per salvare la vita sua, dei passeggeri e di quanti erano nelle vicinanze. Voleva reagire ad un probabile guasto tecnico (una ruota che slitta e sbanda), per fermare la marcia del mezzo e per impedire la tragedia che si stava consumando sotto i propri occhi. Di sicuro, è stato vigile fino alla fine, tanto da inarcarsi sulla sinistra, appoggiando la testa sul finestrino del lato guida, per controsterzare, per provare – con uno sforzo impossibile – a deviare il corso del bus che stava precipitando dal lato destro della carreggiata.