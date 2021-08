Lidl Svizzera richiama il prodotto “Italiamo Pesto alla Genovese, 190 g” del produttore italiano F.lli Polli spa. Il prodotto potrebbe infatti essere contaminato con ossido di etilene. L’ossido di etilene è un agente biocida e viene classificato come dannoso per la salute, indica Lidl in una nota odierna. In particolare, vengono richiamati i barattoli da 190 grammi di “Italiamo Pesto alla Genovese” con termine minimo di conservazione 03/2024 e numeri di lotto MUC172 e MUC98. Lidl Svizzera ha nel frattempo ritirato il prodotto interessato dal commercio. Quest’ultimo può essere restituito in tutte le filali. Il prezzo di acquisto verrà rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino, precisa la nota. Gli altri prodotti del marchio “Italiamo”, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sono interessati da questo richiamo.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.