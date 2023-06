Oggi i funerali di Enrico e Luigi, lutto cittadino a Mugnano

PUBBLICITÀ

Si terranno oggi i funerali di Luigi ed Enrico Amatore nella chiesa di San Biagio a Mugnano. Il sindaco Luigi Sarnataro ha proclamato il lutto cittadino: “Oggi ho proclamato una giornata di lutto cittadino per la perdita dei nostri concittadini Luigi ed Enrico Amatore, i cui funerali si terranno alle ore 16 nella parrocchia di San Biagio e saranno presieduti dall’arcivescovo Mimmo Battaglia. Per tanto ho disposto: l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, pubblici e scolastici; agli esercizi commerciali di tenere abbassate le serrande in segno di lutto dalle ore 15.00 e fino al termine della celebrazione religiosa; la chiusura di Via Chiesa al traffico veicolare; la sospensione delle strisce blu di Via Murelle, di Piazza Suor Maria Pia Brando, via Diaz, via Roma, via Napoli fino all’ intersezione di via Manzoni e via Manzoni stessa dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Siamo vicini al dolore delle famiglie Amatore e Varriale“, ha scritto il primo cittadino.

Mugnano piange Luigi e Enrico, addio a papà e figlio con la passione del volo

Sabato pomeriggio la città di Mugnano è stata sconvolta dalla morte di Enrico e Luigi Amatore. Il 21enne aveva la passione per gli aerei ultraleggeri che coltivava insieme al padre. Il loro velivolo Piper è precipitato a Cellole in un’area non abitata. Quindi sul posto sono giunti i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno avviato la ricerche delle due persone. Enrico e Luigi a bordo del velivolo da turismo sono entrambi deceduti per le ferite riportate dall’impatto.

Dopo la geo localizzazione della posizione da parte degli operatori della sala operativa del comando, i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona dell’incidente insieme al personale del 118, trovando i rottami sparsi e le due persone ancora incastrate tra le lamiere del velivolo.