Si celebreranno domani pomeriggio alle 16 presso la chiesa di Santa Maria della Pietà di San Nicola la Strada i funerali di Rosanna Mastroianni, la prof 40enne investita e uccisa da un 17enne alla guida di una minicar. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

E’ stato denunciato per omicidio stradale il 17enne alla guida della minicar 50 che ieri sera ha investito e ucciso, a San Nicola la Strada, nel Casertano, una donna di 40 anni, Rosanna Mastroianni, che era con la figlia di 6 anni, che è riuscita miracolosamente a salvarsi grazie probabilmente alla protezione della madre, che con il braccio è riuscita a spostarla in extremis facendole evitare l’impatto.

Il dramma di Rosanna Mastroianni

La donna invece è stata presa in pieno dalla Minicar ed è rimasta sotto l’auto, trascinata per alcuni metri; il 17enne, che viaggiava con un amico a fianco, ha perso il controllo della piccola vettura che si è fermata dopo pochi metri. Alcuni passanti hanno immediatamente soccorso la donna, incastrata sotto l’auto; almeno esternamente, la 40enne non presentava lesioni particolari, ma all’ospedale di Caserta, dove è stata condotta dopo l’investimento, è deceduta per una grave emorragia interna alla milza.

Il giovane investitore (difeso dall’avvocato Gianluca Giordano) è risultato poi negativo ai test per alcol e droga.

Le indagini

Mastroianni lascia tre figli. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dai carabinieri della Compagnia di Caserta che indagano sull’incidente, è emerso che madre e figlia era alla rotonda di viale Italia; sembra che stessero attraversando, ma si sta cercando di capire anche se la bimba possa essere sfuggita al controllo del genitore finendo in strada, e la madre, nel tentativo di evitarle l’impatto con la Minicar che sopraggiungeva, l’abbia scansata finendo per essere poi travolta e trascinata.

Le dediche sui social

“Rosanna

Hai lasciato ad ognuno di noi il ricordo della tua bellezza che non era forma ma serenità, dolcezza, eleganza, gentilezza, sollievo. Una bellezza a cui ognuno aspira, ma che solo poche persone speciali come te hanno avuto in dono. Le lacrime sono tante, scorrono senza sosta, non serviranno a consolare quelli che ti hanno conosciuto e amato. Veglia sui tuoi amati piccoli Daniele e Ludovica. Ti voglio bene amica mia, Rosanna Mastroianni ”

“Riesco solo a dirti buon viaggio Angelo biondo…veglia sui tuoi cari soprattutto sui tuoi meravigliosi figli…ti ricorderò sempre con quel dolce sorriso che avevi ogni giorno”.

“Non ci posso credere, non può andar via in questo modo una donna, mamma e moglie. Eri una persona speciale, sempre allegra e sorridente. Ci mancherai…veglia sui tuoi cari e soprattutto sulla tua piccola che ti ha vista volare via sotto ai suoi occhi. Tvb. Rosanna Mastroianni R. I. P”.