Arrestato per aver truffato un anziano, percepiva reddito di cittadinanza

Nei controlli contro i furbetti del reddito di cittadinanza figurerebbe anche lui, Samuel Ciannella, 24enne di Ponticelli arrestato ad agosto a Ischia con le accuse di truffa e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente è tornato in libertà, ma ora gli è arrivata la notifica che ha perso l’aiuto di Stato e deve restituire le somme indebitamente percepite. La notizia riportata da Il Roma.

Il 3 agosto scorso a Casamicciola fu il comandante della compagnia di Ischia e il suo austista ad arrestare Samuel Ciannella e Arcangelo Correra, 22enne anch’egli di Ponticelli incensurato e senza reddito di cittadinanza per concorso in truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona e usurpazione di titoli e funzioni. Secondo la ricostruzione degli investigatori i due giovani avevano contattato telefonicamente un pensionato 84enne facendogli credere che la figlia era stata arrestata per aver fatto un grosso debito. Tutto si sarebbe risolto se il debito fosse stato saldato e l’uomo, pur di vedere la figlia libera, consegnò ai due la somma di 14mila euro. Fortuna che sulla strada incrociarono i carabinieri che intimarono l’alt e li arrestarono.