Furti di catalizzatori tra Fuorigrotta e Bagnoli: “L’amara sorpresa dopo Napoli-Como”

Episodio di microcriminalità a Napoli, questa volta ai danni di un tifoso che aveva parcheggiato la propria auto per assistere alla partita Napoli-Como insieme al figlio 12enne. Il furto è avvenuto nella zona di Fuorigrotta, nei pressi del Palapartenope, in via Barbagallo, un’area che solitamente non è interessata dalla presenza di parcheggiatori abusivi. L’uomo aveva lasciato la sua FIAT Panda intorno alle 19. «Parcheggio spesso lì, è una zona tranquilla e c’erano molte altre auto. Non ho notato nulla di strano», racconta. Dopo essere rimasto qualche minuto in macchina, si è diretto allo stadio Maradona con il figlio, senza alcuna preoccupazione.

La scoperta è arrivata al termine della partita, poco dopo le 23. «Appena ho acceso il motore ho sentito un boato fortissimo. Alcune persone vicino a me mi hanno subito detto che probabilmente mi avevano rubato la marmitta». Un sospetto che si è rivelato fondato. Scendendo dal veicolo, l’automobilista ha notato il cofano semiaperto e si è reso conto dell’entità del danno: ignoti avevano tagliato con un attrezzo elettrico parte dell’impianto di scarico, asportando il collettore e il catalizzatore. Un intervento eseguito con precisione, tanto da rendere l’auto completamente inutilizzabile. «Non potevo muoverla. Ero con mio figlio, ho pensato prima a riportarlo a casa in sicurezza», spiega. Padre e figlio sono rientrati solo dopo l’una di notte, grazie all’aiuto di alcuni familiari.

Il danno economico è consistente, nell’ordine di diverse centinaia di euro, e il veicolo non è coperto da assicurazione per questo tipo di furto. Il giorno successivo, rivolgendosi a un meccanico della zona, l’uomo ha scoperto di non essere l’unica vittima. «C’era un’altra persona che aveva subito lo stesso furto a Bagnoli e il meccanico mi ha detto di essere stato contattato da altri casi simili nella stessa mattinata». Secondo quanto riferito, dietro gli episodi ci sarebbe una banda specializzata nel furto di catalizzatori, componenti che contengono metalli preziosi come il palladio. Particolarmente sconcertante, secondo il racconto, la modalità dell’azione: i ladri avrebbero utilizzato un tappetino dell’auto come appoggio sotto il veicolo e strumenti professionali a batteria per effettuare un taglio netto e rapido.

L’episodio riaccende i riflettori sui disagi legati alle serate di partita: tra parcheggiatori abusivi, costi elevati dei parcheggi regolari e servizi ritenuti inadeguati, per molti tifosi assistere a un match allo stadio sta diventando sempre più complicato. Resta ora la denuncia alle forze dell’ordine e l’auspicio che vengano individuati i responsabili di una serie di furti che, silenziosamente, stanno colpendo diversi automobilisti tra Fuorigrotta e Bagnoli.