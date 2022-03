Furto in un supermercato a Napoli, coppia scoperta da un poliziotto libero dal servizio

Una coppia beccata sul fatto da un agente libero dal servizio. È quanto avvenuto ieri sera a Pianura dove un poliziotti del locale commissariato (dirigente Arturo De Leone ispettore Ernesto Lepre) nel transitare in via Comunale Catena ha udito dei forti rumori provenienti dall’interno di un supermercato e, al contempo, ha notato tre persone che stavano rubando prodotti alimentari.

Il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha intimato loro di fermarsi ma i tre hanno provato a fuggire fino a quando uno di essi è stato bloccato dopo una colluttazione; in quei frangenti gli altri due, un uomo e una donna, hanno proseguito la fuga ma la donna, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Pianura (prontamente allertata dal collega) è stata fermata, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

In manette sono così finiti Francesco Bruno e Luana Nocerino di 46 e 39 anni: l’accusa nei loro confronti è di rapina impropria mentre la merce che stavano portando via è stata restituita al proprietario dell’attività commerciale.

Droga nascosta in un pilastro, blitz della polizia nelle case gialle a Pianura

Continuano le azioni a picchiata degli uomini del commissariato Pianura che da tempo non danno tregua allo spaccio che avviene nei rioni dell’area flegrea. Gli uomini del commissariato di Corso Duca d’Aosta ((dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre) durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato presso uno stabile di via Josè Maria Escrivà, nella zona delle cosiddette ‘case gialle’, un uomo che prelevava una busta dietro un pilastro. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo nella busta 15 stecche e 5 pezzetti di hashish del peso di circa 28 grammi, 8 involucri contenenti 2,3 grammi circa di cocaina e 10 bustine con 12,2 grammi circa di marijuana; inoltre, a terra dietro il pilastro dell’edificio, hanno trovato 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Segno evidente dell’esistenza nella zona di una fiorente piazza di spaccio.