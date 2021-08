Paura per Gaetano Curreri: il leader degli Stadio è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Gaetano Curreri, poi trasportato all’ospedale di Ascoli per i dovuti accertamenti. Gaetano Curreri, 69 anni, stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero “Piazza Grande” dell’amico Lucio Dalla. A un certo punto non è più riuscito a leggere il testo della canzone dal leggìo e si è accasciato. Nel primo pomeriggio di sabato l’annuncio che tutti aspettavano: «Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene». Così il gruppo Stadio su Facebook.

IL MALORE SUL PALCO

I suoi amici e compagni musicisti lo hanno abbracciato al volo. Alcuni medici presenti tra il pubblico sono immediatamente saliti sul palco per i primi soccorsi e poi la corsa all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Fonti ufficiose parlano di un ictus. Gli Stadio attraverso Facebook hanno fatto sapere che Curreri è ricoverato in terapia intensiva in condizioni stabili.

CURRERI, MALORE SUL PALCO: COSA E’ SUCCESSO

Curreri è stato colto da un malore mentre stava concedendo l’ultimo bis del concerto che ha tenuto a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna «Nel cuore e nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole». Curreri, leader degli Stadio, si è improvvisamente accasciato sul palcoscenico dove si è esibito insieme al Solis String Quartet con «Canzoni da camera». L’artista è stato poi trasferito con urgenza in ambulanza al nosocomio di Ascoli.

La solidarietà di Vasco Rossi

Arriva subito, via Instagram, l’incoraggiamento di Vasco Rossi a Gaetano Curreri. Il Blasco, legato a Curreri da un’amicizia e una collaborazione che dura da una vita ed ha vita ad alcune pagine memorabili della musica pop-rock italiana, ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una foto che li ritrae insieme con la scritta: «Forza Gaetano! Sei una roccia!». Tra i successi che Curreri ha firmato con Vasco ci sono pezzi come “Ti prendo e ti porto via”, ‘Buoni o cattivì e “Un senso”.