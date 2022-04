Incidente all’alba a Somma Vesuviana, Gennaro muore sul posto di lavoro

Stamattina all’alba è morto Gennaro De Falco a Somma Vesuviana. Il 60enne era un dipendente del servizio di igiene urbana, purtroppo deceduto dopo lo scontro tra un’auto e il camion dei rifiuti. La notizia è stata data dal sindaco Salvatore di Sarno: “Un grave lutto ha colpito la famiglia di Igiene Urbana e l’intera comunità di Somma Vesuviana. Siamo vicini ai familiari di Gennaro De Falco, alla moglie Margherita e al figlio Alfonso per la grave perdita. Lo conoscevo personalmente, persona mite e buona, sempre gentile e garbato. Era diventato un amico. Riposa in Pace Gennaro, che la terra ti sia lieve“. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

DRAMMA NEL VESUVIANO

Sabato sera Angelo La Gatta è morto dopo un terribile incidente avvenuto lungo via Variante Bis al confine tra Brusciano e Mariglianella. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso del 40enne. L’incidente ha coinvolto una Peugeot e due moto, su una delle quali viaggiava – secondo le prime ricostruzioni riportata da Il Mediano – proprio La Gatta. Lo scontro non gli ha lasciato scampo, purtroppo, Angelo è spirato sotto gli occhi dell’amico che era sull’altra moto coinvolta.