Cadavere in via Caracciolo, identificata la vittima: il corpo scoperto da un passante

Un uomo è stato trovato impiccato poco prima delle 10 nella centralissima via Caracciolo. La vittima è stata identificata. Si tratta di un cittadino marocchino di 33 anni, ritrovato nei pressi della Statua di Padre Pio con una cintura attorno al collo attaccata a un perno. A dare l’allarme chiamando le forze dell’ordine, un passante transitante in zona. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del suicidio. Sul posto, la Polizia di Stato per i primi rilievi.

Grande stupore e curiosità tra i passanti. Orrore sul Lungomare di Napoli questa mattina, dove dal mare è stato trovato il corpo di un uomo senza vita adagiato sugli scogli, nei pressi del Consolato degli Stati Uniti d’America. Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un cittadino di origine marocchina di circa 33 anni. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia di Stato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude l’ipotesi del suicidio. Il rinvenimento è avvenuto attorno alle ore 10,00 di stamattina da un passante che ha lanciato poi la segnalazione alle forze dell’ordine.