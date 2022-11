Lutto a Napoli per la morte di Gianluca, tanti i messaggi per il noto barman

La notizia della morte di Gianluca Morziello ha colpito i tanti frequentatori della movida partenopea. L’uomo era conosciuto e apprezzato per la sua attività di barman come dimostrato dalle tante dediche pubblicate sui social. I funerali del giovane papà si terranno domani a Fuorigrotta.

LE DEDICHE PER GIANLUCA

“Non ci voglio ancora credere ennesimo colpo al cuore, mamma mia quante serate quanti drink quante partite con il nostro gruppo quanto ricordi…un altro fratello che se ne va…falli ubriacare tutti mi raccomando ciao grande bartender ciao grande Gianluca Morziello 😭❤️

Un barman che ha fatto la storia dei bar del by night napoletano“, scrive Giovanni.

“Quando gli altri usavano il limone, tu già tagliavi lime

Quando gli altri versavano Keglevich, tu già mi consigliavi la Moskovskaya

Quando gli altri servivano drink, tu già distribuivi serate indimenticabili

Quando gli altri erano baristi, tu eri già il mio barman preferito

Quando gli altri erano amici, tu eri già mio fratello

Grazie di avermi fatto conoscere ed innamorare del tuo mondo, se ho trascorso oltre 10 anni di notti dietro ed avanti il bancone è soprattutto grazie a te!

Oggi la città ha perso un grandissimo personaggio in molti come per me un fratello!

Buon viaggio brother e mi raccomando….fai ubriacare a pazzo…..quel dio maledetto! Altrimenti perché, ti avrebbe voluto con se…. cosi presto!?!?

Prima o poi quella bottiglia giuro che ce la berremo tutta… di nuovo insieme!“, queste le parole di cordoglio scritte da Fabrizio.

“Eri un ragazzo dal cuore d’oro, sempre con il sorriso, una persona fantastica e speciale oltre ad essere uno dei barman piu’ bravi che avessi mai conosciuto… Ricordo con grande affetto gli anni d’oro di quando ero resident al Rising South al Centro Storico… E’ proprio il caso di dire che la vita a volte è proprio ingiusta!!! RIPOSA in PACE“, scrive Roberto