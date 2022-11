Gigi D’Alessio ritorna in concerto a Napoli, doppio evento in piazza del Plebiscito

Gigi D’Alessio torna in concerto in piazza del Plebiscito a Napoli il 26 e 27 maggio 2023. Il grande cantautore partenopeo, nominato ambasciatore della musica napoletana nel mondo dal Comune di Napoli, ha annunciato un nuovo grande show nella piazza più importante della città, dopo il grande successo di quest’anno.

Lo spettacolo del prossimo maggio si chiamerà “GIGI – UNO COME TE – Ancora Insieme”. Assieme a Gigi D’Alessio, sul palco, ci saranno anche tantissimi altri artisti ed ospiti, per una serata di grande musica e intrattenimento.

Gigi D’Alessio annuncia un nuovo evento a Napoli

Dopo lo straordinario successo del doppio live del 17 e 18 giugno 2022, che ha registrato il sold-out al botteghino e ottimi ascolti per il concerto trasmesso in diretta in prima serata su RAI 1 e Radio 2, Gigi D’Alessio annuncia un nuovo evento speciale nella sua città: Napoli. L’appuntamento è in Piazza del Plebiscito a Napoli il 26 e 27 maggio 2023 alle ore 21 con Gigi – Uno come te – Ancora insieme.

Dopo aver festeggiato alla grande i suoi primi trent’anni di carriera, accolto dal caloroso affetto del pubblico e accompagnato sul palco da tanti amici e colleghi, Gigi torna con un nuovo eccezionale show.

Musica, grandi ospiti, ricordi e tante sorprese, per cantare ancora insieme le sue canzoni più amate. Per trascorrere una serata magica tra parole e note. I biglietti per il 26 maggio sono ormai disponibili in prevendita su Ticketone.it, Etes.it e nei punti vendita abituali

Continuano le soprese la date dell’evento raddoppia

Ma le soprese non finiscono qua perché Gigi D’Alessio, ieri 23 novembre ha lanciato un video per dare una nuova incredibile notizia, che ha suscitato l’interesse di tutti i suoi fan. Nel video lo vediamo sotto un albero pieno di luminarie dove afferma di dover dare un annuncio importante ai suoi fan riguardante lo show.

Gigi esordisce con queste parole: “Ciao a tutti, la volta scorsa vi ho detto che per me era Natale, ma adesso siamo quasi a Natale, e quando mi vedete sotto questo albero è perché ci sono delle notizie straordinarie da darvi!”

Continua ancora con entusiasmo: “Con gioia immensa posso dirvi che DOPPIAMO, ancora una volta, Piazza del Plebiscito! Ci vediamo a Napoli per “GIGI – UNO COME TE – Ancora Insieme” venerdì 26 maggio e sabato 27 maggio 2023 per due serate imperdibili! Non potete mancare, vi aspetto I biglietti per la data del 27 maggio saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di domani nei circuiti di vendita e prevendita abituali”

I vari costi del biglietto per tipologia di seduta

Questa decisione sembra sia stata presa dall’artista perché i biglietti per la data del 26 maggio sono in veloce esaurimento. Dunque la notizia di queste nuove date a Napoli sono state prese davvero con enorme felicità ed entusiasmo da parte dei fan che non si sono fatti sfuggire neanche un minuto per acquistare il biglietto dell’evento di Gigi D’Alessio, il cantante porta voce di Napoli nel mondo.

Ma i prezzi dei biglietti quali sono e come variano? Saranno possibili varie tipologia di posto e a seconda della loro distanza dal palco allestito in Piazza del Plebiscito cambierà il loro costo.