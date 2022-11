Caro energia, i consigli dei politici per risparmiare: “Indossate vestiti più pesanti, comprate i dolcevita”

Anche il Giappone sta soffrendo del caro sull’energia dovuto al conflitto russo-ucraino ecco perchè Yuriko Koike, sindaca di Tokyo, ha suggerito il curioso metodo di risparmio. Il conflitto tra Russia ed Ucraina sta portando effetti collaterali non solo ai due paesi interessati ma anche ai vicini (geografici e politici).

Il caro energia tra UE ed Asia

A soffrire dell’aumento del prezzo dell’energia infatti non è solo l’Unione Europea, anche l’Asia ne sta infatti risentendo. Uno dei Paesi più colpiti pare essere proprio il Giappone motivo per cui la sindaca della capitale durante una conferenza ha suggerito un metodo di risparmio. Venerdì scorso durante una conferenza stampa la sindaca Yuriko Koike ha consigliato agli abitanti della capitale di indossare un dolcevita durante l’inverno.

I consigli “del maglione”

Il maglione ‘a collo alto’ sarebbe un metodo per sfuggire al freddo contendo le spese eccessive dei riscaldamenti. Per Yuriko Koike il maglione a collo alto è l’ideale poiché, per la sindaca, riscaldando il collo tutto il corpo si sente più al caldo. Combattere le basse temperature e il caro energia allo stesso tempo non si sta rivelando un’impresa semplice ecco perchè si prova a contenere la crisi anche con consigli da “casa”.

Quasi come una madre che raccomanda ai suoi figli di indossare il capotto o portare l’ombrello così la sindaca di Tokyo avvisa i suoi cittadini di mettere il dolcevita senza consumare troppa energia. “Io stessa sto indossando un dolcevita, e anche mettere una sciarpa aiuta a stare caldi. Questo contribuirà a risparmiare elettricità” ha raccontato la sindaca. La soluzione del caro energia non può di certo essere un maglione dal collo alto, ma cercare di sopperire al freddo tramite gli indumenti piuttosto che l’eccessivo riscaldamento climatizzato potrebbe essere d’aiuto alla crisi.

Il consiglio del maglione, seppure faccia sorridere, è in realtà un filone al quale il ministro francese dell’Economia Bruno Le Maire già faceva parte. Quest’ultimo infatti ha dichiarato che non indosserà più camice e cravatte ma opterà più spesso per un maglione a collo alto. Pare quindi che il dolcevita stia per sostituire la camicia tra i banchi della politica internazionale.