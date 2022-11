Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo: “Se dovesse vincere il Gf Vip sarei pronta a tutto…”

Sebbene sia ancora presto, c’è già chi fa pronostici su chi vincerà il GF Vip. la prima è Guendalina Tavassi che rivela di aver avuto una premonizione in sogno dalla nonna.

Pronostici di chi vincerà il GF Vip: Edoardo Tavassi?

Le cose cose che potrebbero succedere nella casa del Grande Fratello Vip sono ancora tantissime, siccome il reality show andrà in onda fino alla primavera del 2023. Tra eliminazioni, squalifiche e nuove entrate potrebbe davvero succedere di tutto all’interno del loft di cinecittà. Ma c’è chi già afferma di sapere chi potrebbe arrivare alla finale e vincere questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

Si tratta di Edoardo Tavassi, il quale sembra abbia avuto in sogno dalla nonna la premonizione di vittoria, ancora prima che egli fosse entrato nella casa. A raccontarlo è stata la sorella del gieffino, Guendalina Tavassi che ha affermato: “Se lui troverà la compagna nella Casa o avrà la vittoria? Credo più la seconda. Anzi, se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha pronosticato – e noi a nonna Ina eravamo molto legati – prometto che sposerò Federico, il mio compagno, a patto che le nozze le paghi Edoardo”.

Guendalina e l’incontro col fratello nella casa del GF Vip

La Tavassi continua poi affermando che se così veramente fosse sarà lo stesso fratello a doverla accompagnare all’altare: “c’è lo meritiamo. Abbiamo avuto una vita difficile e ci siamo rimboccati sempre le maniche per andare avanti. Io sono mamma di tre figli e non è per nulla semplice, ma ho scelto di essere grande fin da piccola. La nostra forza è rimanere sempre uniti. Ma che ne sanno gli altri dei Tavassi Brothers?”.

Ora che Edoardo è chiuso nella casa del GF Vip, i due hanno avuto lo stesso modo di rivedersi e il loro incontro ha commosso il pubblico del reality show. In merito al loro incontro la Tavassi ha detto di non voler sentire parlare di presunti aiuti economici: “Per mio fratello questo e altro. Ci mancherebbe, non dovrebbe nemmeno fare notizia una cosa simile. Saremo sempre io e lui. E non esiste la frase: “Un giorno ti restituirò tutto””.

Pronostici per chi sarà vincitore? Per ora impossibile

La Tavassi ha continuato poi affermando che: “l’amore tra fratelli è tutto”. A questo punto non ci resta se chiederci se davvero Edoardo vincerà lo show oppure no. se comunque guardiamo i risultati degli ultimi televoti e dovremmo fare un pronostico in questo periodo potrebbe esser verosimile. Ma siccome lo show non si trova nemmeno ai 3/4 del suo percorso tutto è ancora reversibile e soprattutto imprevedibile.