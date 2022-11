Gigi D’Alessio, sui social le foto del piccolo Francesco: “Identico a papà”

Spunta sui social la foto del figlio nato dall’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. A pubblicare il tenero scatto è stata proprio la compagna del cantante e i fan non hanno potuto fare altro che notare la somiglianza tra il piccolo Francesco e papà Gigi. Denise ha condiviso una foto in piscina insieme al suo primo figlio: lo abbraccio e lo bacia felice e sorridente. “My sunshine (il mio sole)”.

Tantissimi i commenti volti a far notare la somiglianza tra i due D’Alessio. “L’espressione è quella di Gigi. Solo i colori sono i tuoi” scrive un utente. E ancora: “I colori sono i tuoi, ma è identico al papà”, “Mamma mia come somiglia a Gigi”. Come fanno notare in molti, gli occhi chiari e i capelli biondi corrispondono ai colori di Denise, ma i tratti somatici sono uguali a Gigi.

La scorsa estate, nel corso del tour Figli di un Dio Minore, dove è stato accompagnato da Nino D’Angelo, Gigi è salito sul palco tenendo il piccolo Francesco in braccio. La sua decisione ha fatto felici tutti gli spettatori presenti sul posto. A rendere noto questo speciale momento ci ha pensato Denise Esposito, pubblicando il tutto attraverso il suo profilo Instagram.