Minaccia i genitori per i soldi del videopoker e la droga, 40enne arrestato a Giugliano

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha minacciato la madre e colpito la sua auto a pugni perché pretendeva denaro per acquistare droga e puntare al videopoker.

Tentano di rapinare il bar, in manette 2 uomini di Giugliano e Casoria [Articolo dell’8 dicembre 2021]

Tentano di rapinare il bar, in manette 2 uomini di Giugliano e Casoria. La sera del 7 dicembre gli agenti del Commissariato di Nola nel transitare sulla SS7Bis a San Vitaliano, notavano due uomini in atteggiamenti sospetti. Questi ultimi stavano entrando nel bar di un’area di servizio. Gli agenti a quel punto entrano nell’esercizio commerciale dove uno dei due, alla loro vista, avvertiva l’altro della presenza dei poliziotti. E, inoltre, tentava di allontanarsi venendo però bloccato mentre. Il complice si è introdotto nella cucina del locale dove è stato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e trovato in possesso di una pistola calibro 9×21. L’arma era caricata con 10 cartucce e un colpo in canna. Federico Maldarelli, 38enne di Casoria, e Domenico Marrone, 55enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia, sono stati arrestati. Il primo per porto illegale di arma clandestina e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il secondo per favoreggiamento personale.