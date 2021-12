Lacrime e dolore a Qualiano per Giovanna, la donna morta improvvisamente nella notte

Giornata di dolore a Qualiano per la morte di Giovanna Davide, deceduta improvvisamente gettando nello sconforto amici, parenti e conoscenti. La tragedia si è consumata nella notte. A darne il triste annuncio è la pagina social La Voce di Qualiano, che ricorda Giovanna con un commovente post.

L’annuncio della morte di Giovanna

“Sono notizie bruttissime che come sempre, non vorremmo mai dare. Ma la Signora Giovanna Davide merita di essere ricordata con un post. Stanotte è venuta a mancare, improvvisamente…senza nessun male pregresso o altro. Se ne andata lasciandoci un grande vuoto. Giovanna era amata da tutti. Aveva sempre una parola di conforto per tutti. Sempre disponibile. Era impossibile non volerla bene. Ci dispiace tantissimo. E mancherà sicuramente a tutto il popolo qualianese. Ci stringiamo intorno alla famiglia. Che la terra ti sia lieve. Un angelo è volato in cielo”.

I funerali saranno celebrati lunedì 13 Dicembre alle ore 12 presso la Comunità di fede – Parrocchia Maria SS. Immacolata Qualiano.