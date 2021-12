Giugliano. “Errori, luci tristi e programma povero”, la minoranza critica il Natale dell’Amministrazione Pirozzi

A poche ore dalla pubblicazione del calendario di eventi per il Natale a Giugliano è già scoppiata la polemica. Mercatini di Natale, esibizioni di artisti e trenino itinerante non hanno ‘stoppato’ le critiche.

I commenti della minoranza

Il programma degli eventi natalizi non è passato inosservato scatenando i consiglieri della minoranza. E’ duro il commento di Luigi Sequino: “Dopo la targa ‘AMMINISTRAZIONE PIROZZI’ ecco che abbiamo la Scuola San Vitale. L’assessorato alla Cultura non conosce nemmeno i nomi delle proprie scuole. Tra l’altro la Vitale sta a Varcaturo e non in piazza Gramsci. Fermo restando che il sindaco vive un continuo ritorno al passato”. Laura Poziello ha aggiunto: “Dalla tristezza delle luminarie alla povertà del programma. Dagli errori in locandina (come si fa a localizzare la Scuola San Vitale o meglio “Don Salvatore Vitale” a piazza Gramsci e come si possono fare eventi il 5/8 dicembre 2021, date già trascorse. Vista l’assenza del Comandante della Municipale e il degenerare della situazione pandemica, mi chiedo chi controllerà questi eventi”. Anche il consigliere di minoranza Paolo Conte è intervenuto sulla questione: “Vanificato l’impegno di chi ha, negli anni addietro, immaginato di dare un’identità alla festività del Santo Natale con la figura di G.B. Basile. Abbiamo investito negli scorsi anni ed è davvero un peccato non aver dato continuità ad un’idea originale, per la sola ragione ‘politica’ di fare il contrario di chi ha preceduto questa Amministrazione”.

L’annuncio dell’amministrazione Pirozzi

Parte ufficialmente il calendario di eventi natalizi a Giugliano. Pubblicato il calendario di spettacoli ed attrazioni. L’amministrazione comunale del sindaco Nicola Pirozzi: “Ecco il programma degli eventi natalizi che abbiamo predisposto per quest’anno cercando di garantire qualità, cultura, divertimento. Una città viva e momenti di svago e divertimento per gli adulti e per i bambini. Abbiamo speso tra luci ed eventi quello che in passato si spendeva solo per le luminarie. E’ stata una scelta sia legata alle esigenze di un bilancio al centro di un’azione di risanamento ed anche per scelta politica. Nel rispetto della nostra idea governiamo la città seguendo i nostri valori e una coerenza di fondo sempre dimostrata”.