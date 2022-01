Giugliano. Kit della differenziata in distribuzione nei grandi parchi, ma senza spiegazioni. La minoranza: “Così si crea solo confusione”

Il servizio di nettezza urbana, ed in particolare la raccolta differenziata, sarà al centro del prossimo question time a Giugliano. L’opposizione è decisa a chiedere spiegazioni all‘amministrazione comunale del sindaco Nicola Pirozzi. Il consigliere di minoranza Luigi Sequino ha evidenziato: “C’è il problema dei kit della raccolta differenziata. Stanno arrivando a casa dei cittadini che non sanno cosa e come fare. E’ evidente l’assenza di un assessore al ramo. Sarebbe stato il caso che anche la distribuzione dei kit fosse stata preceduta da una campagna di informazione. In più c’è un problema logistico legato ai grandi parchi o ai grandi fabbricati. Materialmente dove e come vengono collocati questi contenitori? Inoltre, materialmente non si allungano i tempi di raccolta? Presenteremo un question time”.

Le critiche del centrodestra

Anche il centrodestra ha posto l’attenzione sul servizio di nettezza urbana. Luigi Guarino è alla ricerca di risposte: “Nei grossi parchi hanno consegnato il materiale per la raccolta differenziata senza dire come e perché. Consegnano e poi passano per dare spiegazioni, così mi hanno risposto quando ho chiamato qualche responsabile della nettezza urbana. Sono un paio di giorni che stanno facendo queste distribuzioni sul territorio. Ho chiesto alla ditta e mi hanno detto che daranno spiegazioni con opuscoli. Certo che la cosa poteva essere fatta in contemporanea, un parco alla volta. In tal modo, sarebbero stati educati tutti. Il sindaco sarà portato a conoscenza della cosa. Un altro argomento su cui bisogna porre l’attenzione riguarda l’isola ecologica che è ancora chiusa. Per noi, l’isola ecologica è vitale. In molti non si comportano bene. Lasciano ingombranti e divani sulle stradine. Bisogna muoversi perché non trovo giustificazioni”. Anche il leader di centrodestra Paolo Liccardo aveva affrontato la tematica: “Strade sporche, zone della città dimenticate dal concetto di igiene, contenitori traboccanti e raccolta porta a porta malfunzionante”.

I chiarimenti della fascia tricolore

Riguardo i disservizi legati alla nettezza urbana è intervenuto il sindaco Nicola Pirozzi. La fascia tricolore ha chiarito: “L’isola ecologica è stata chiusa dal Comune. A doversi occupare della cosa è l’azienda che svolge il servizio di nettezza urbana. Il Comune sta sollecitando l’azienda a ripristinare lo stato delle cose per poi riaprirla. Dovrebbe essere riaperta a breve”. In merito alla questione dei kit, Pirozzi ha spiegato: “E’ un appalto preso dalla precedente amministrazione. E’ stata fatta una conferenza stampa in cui è stato illustrato non solo l’utilizzo dei nuovi kit ma anche il concetto di tributo che diventa di tipo premiale. Chi più differenzia ha dei buoni che può spendere in diversi esercizi. Sicuramente ci sono delle difficoltà su cui l’amministrazione cercherà di porre rimedio. Le difficoltà sono legate anche ai condomini con grandi numeri. L’amministrazione farà il possibile per far arrivare a tutti le informazioni necessarie”.