Giugliano, la mensa scolastica infiamma il question time: la minoranza chiede l’accesso agli atti

Tanti gli argomenti affrontati questa mattina nell’aula consiliare ‘Filomena Morlando‘ del Comune di Giugliano. La maggioranza del sindaco Nicola Pirozzi si è confrontata con le interpellanze della minoranza nel corso del question time. La mensa scolastica rappresenta uno dei temi più caldi. Il consigliere di minoranza Francesco Iovinella ha anticipato, nel corso della seduta, la richiesta di accesso agli atti. Insieme ai colleghi Luigi Sequino, Luigi Porcelli, Paolo Conte, Laura Poziello ed Antonio Poziello hanno chiesto di visionare i documenti inerenti il capitolato d’appalto previsto per la gara, il verbale d’affidamento alla ditta l’elenco del personale assunto nell’anno 2021 (refezioniste) e a disposizione degli otto circoli didattici e secondaria di primo grado Don S. Vitale.

L’opposizione ha inviato una nota all’Asl chiedendo “che vengano effettuati controlli sulla qualità e sulla temperatura dei cibi serviti ai bambini”. I consiglieri hanno anche chiesto un’azione di monitoraggio per il rispetto delle norme igienico-sanitarie. La squadra della fascia tricolore ha garantito la piena disponibilità. L’interesse è comune al fine di garantire efficienza del servizio e qualità ai piccoli studenti giuglianesi

Temi del questione time

La minoranza non ha abbassato la guardia nemmeno per un secondo nel corso del question time di questa mattina. La squadra del sindaco non è stata da meno rispondendo a ogni interpellanza. Luigi Sequino è stato promotore dell’interpellanza in merito al “Bando loculi e colombari”. Sequino ha proposto un’interpellanza anche riguardo i “Buoni spesa”: “Il Comune riceve una somma di 2.400.000 euro ad agosto, al momento è stato utilizzato solo una parte di questa somma”. Iovinella ha posto l’accento anche sulla questione della chiesa Santa Maria delle Purità. La struttura risulta chiusa perché presenterebbe delle criticità “a causa del pericolo di caduta dall’alto di calcinacci, pezzi di stucco ed intonaco”. Paolo Conte ha chiesto delucidazioni su “Mercato Ortofrutticolo di Giugliano (MOG)” e riguardo i “Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.)”. Il consigliere Paolo Liccardo ha posto l’attenzione sul “Decoro urbano attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Le risposte della maggioranza

Il fronte del primo cittadino non ha abbassato la guardia in merito alle tematiche proposte dalla minoranza. Gli assessori hanno risposto ad ogni questione palesando anche le criticità. Hanno garantito il massimo impegno al fine di migliorare gli aspetti che presentano delle lacune. Non sono mancati i riferimenti al passato e alle situazioni già ‘ereditate’. Sono attese, per le prossime settimane, importanti novità.

Le reazioni a fine seduta

A fine seduta la minoranza non ha risparmiato i commenti. Paolo Conte ha dichiarato senza mezzi termini: “Per l’ennesima volta questa amministrazione manifesta tutti i propri limiti. Lo abbiamo rappresentato anche questa mattina. Hanno provato vanamente a sottrarsi al confronto. Per fortuna, con la presenza anche di alcuni consiglieri di maggioranza, ci hanno consentito di porre interrogativi sui temi importanti della città”. Francesco Iovinella: “Sono state date risposte efficienti. Abbiamo appreso che nei prossimi tre mesi dovrebbe essere espletata la gara per la chiesa del Purgatorio”. Luigi Sequino: “Si denota una mancanza di tempestività da un lato e un senso di smarrimento dall’altro. C’è un forte ritardo e non si entra nelle esigenze di quelle che sono le priorità”.