Giugliano, settimana della salute al FisioCareLab: tutti gli appuntamenti

Settimana della salute con visite specialistiche al FisioCareLab, importante centro di riabilitazione fisica e di medicina estetica situato a Giugliano in Via degli Innamorati 95. Dal 20 Giugno si potranno effettuare ogni giorno visite specialistiche e screening. Prenota ora il tuo appuntamento e parti per le tue vacanze senza pensieri contattandoci ai seguenti numeri: 0813538261\3517683071

LA SETTIMANA DELLA SALUTE

LUNEDì 20 GIUGNO Visite nutrizionista, dermatologica, mappatura dei nei

MARTEDì 21 GIUGNO Consulenza chirurgia plastica e medicina estetica, esame baropodometrico per la postura

MERCOLEDì 22 GIUGNO Visita ortopedica, esame baropodometrico per la postura e screening tiroideo e visita endocrinologica

GIOVEDì 23 GIUGNO Visita psicologa, check up cardiologico, visita senologica

VENERDì 24 GIUGNO Visita ortopedica, Consulenza chirurgia plastica e medicina estetica, esame Moc

SABATO 25 GIUGNO Visita neurologica, visita ortopedica, esame baropodometrico per la postura

Per tutta la settimana consulenza e valutazione posturale e fisioterapica totalmente gratuita. Consulenza totalmente gratuita con beauty specialist

Fisiocarelab è un polo multidisciplinare costituito da un team di professionisti, esperti di fisioterapia e riabilitazione, estetica e medicina estetica, cardiologia e fitness.

“Ci prendiamo cura del tuo benessere e ci poniamo l’obiettivo di accompagnarti lungo un percorso, basato su un approccio multidisciplinare e studiato ad hoc sulla base delle tue esigenze e dei tuoi desideri. Abbiamo così ideato uno spazio pensato per te, nel quale lavoriamo con passione, dedizione e competenza, per offrirti trattamenti di alta qualità e tecnologie all’avanguardia al tuo totale servizio.

Crediamo fermamente che la salute del corpo passi per la prevenzione e l’attenzione alla persona, indispensabili per migliorare la qualità della vita, quindi per stare bene con se stessi, dentro e fuori.

Insieme, ti aiutiamo ad ascoltare il tuo corpo, a capire ciò di cui ha bisogno per raggiungere uno stato di benessere, l’unico in grado di illuminare la tua bellezza, quella autentica che passa per la cura”.

Per info

(+39) 0813538261

[email protected]

Via Innamorati 95 – 80014 Giugliano in Campania (NA)