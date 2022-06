Ancora un femminicidio, Elisabetta uccisa nel sonno dal marito mentre le figlie dormivano

Una donna, Elisabetta Molaro, di 40 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, Paolo Castellani, di 44, la notte scorsa a Codroipo (Udine). L’uomo è stato fermato alcune ore dopo dai carabinieri in una zona di campagna; il coltello utilizzato per l’omicidio è stato trovato nei pressi di un corso d’acqua.

Nell’abitazione dove è avvenuto il femminicidio al momento dell’omicidio c’erano anche le figlie della coppia, due bimbe di 8 e 5 anni, che stavano dormendo, e che, intanto, sono stati affidati ai nonni. Sul posto è giunto il sostituto procuratore di Udine, Claudia Finocchiaro, che sta coordinando le indagini, affidate ai carabinieri. (ANSA).

Solo pochi giorni fa un duplice femminicidio in provincia di Modena, Salvatore uccide mamma e figlia

Nel giorno della sentenza di separazione Salvatore Montefusco uccide l’ex moglie Gabriela e sua figlia Renata. I vicini raccontano i tristi retroscena del difficile rapporto. Era infatti da tempo che la figlia di Gabriela, nata da una precedente relazione, accusa il patrigno. Renata aveva solo 22 anni, studiava moda all’università e aveva una grande passione per il calcio, proprio lo scorso weekend era stata ad un torneo di calcio con le amiche. La ragazza avrebbe dovuto partecipare ad un colloquio di lavoro proprio il giorno in cui qualcuno ha strappato la sua vita e quella della madre. Gabriela soffriva molto del carattere troppo possessivo del marito, negli ultimi tempi pare infatti che lei potesse uscire solo se accompagnata da lui.

Il terribile gesto di Salvatore

A Castelfranco Emilia, provincia di Modena, in Via Cassola di sotto, i vicini sono tutti spettatori di questa triste vicenda. Pare infatti, dalle parole dei “dirimpettai”, che la ragazza si lamentasse spesso del patrigno: “Diceva che lui era una persona cattiva“. A lanciare l’allarme e chiamare il 118 è stato proprio Salvatore Montefusco, verso le 12:15, i soccorsi però non hanno potuto aiutare le due donne.

Salvatore, 69 anni, ha sparato ad entrambe le donne con un fucile, sull’uscio della porta che dalla cucina da al giardino. A nulla sono serviti i soccorsi del 118, da lui stesso chiamato, se non ad accertare il decesso delle due povere donne. A raggiungere il colpevole in quella casa a seguito dei medici del 118 anche i carabinieri che hanno subito scortato Salvatore in caserma. Alla presenza del suo legale: Marco Rossi, Salvatore è stato sottoposto ad interrogatorio lo stesso pomeriggio dell’omicidio e nei suoi confronti la Procura ha attuato un provvedimento cautelare. Al momento sono in corso le verifiche sull’arma del delitto che pare essere detenuta illegalmente. Inoltre i carabinieri stanno conducendo le indagini per verificare la presenza di denunce precedenti da parte della moglie, nonché la causa precisa della separazione.

L’ennesimo caso di femminicidio

Quel che è certo che Renata, figlia biologica solo della 47enne, non aveva un bel rapporto con il suo patrigno. Ultimamente, infatti, pare che i litigi tra i due si fossero intensificati. Insieme con Gabriela, Renata e Salvatore in quella casa vive anche il figlio di Salvatore e Gabriela. Al momento non è noto se il ragazzo fosse in casa al momento dell’omicidio. Il duplice femminicidio è l’ennesimo che si aggiunge alla triste e lunga lista, motivo per cui sia il sindaco di Castelfranco che l’assessore regionale hanno ritenuto fondamentale affrontare l’argomento. “Sgomento, è quello che provo dopo aver appreso la notizia del duplice omicidio di due donne avvenuto nelle scorse ore nel nostro Comune” dichiara il sindaco. “Sconcerto, dolore e rabbia per l’ennesimo, inaccettabile atto di violenza” commenta l’assessore. Continuando poi: “Occorre tuttavia andare oltre al dolore e alla rabbia e passare ad un’azione concreta, ad una sinergia tra le Istituzioni per affrontare questa piaga non degna di un paese civile, promuovendo innanzitutto un cambiamento culturale, quanto mai necessario e urgente“.