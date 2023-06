Giuntoli grande assente alla presentazione di Garcia, Adl lo libera per la Juve: sarà sostituito da uno staff interno

C’erano tutti. Proprio tutti. Molti rientrati di fretta dalle vacanze per non perdersi l’esordio del nuovo allenatore. Il Rudi Garcia Day a Napoli va come deve andare, nella spettacolare cornice del Salone delle Feste del Real Museo di Capodimonte, davanti a centinaia di giornalisti ma soprattutto centinaia di tifosi, che hanno atteso il nuovo allenatore per ore prima e dopo la conferenza stampa di presentazione da guida del Napoli. C’erano tutti tranne Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo è il grande assente del giorno a Napoli, così come il braccio destro Pompilio.

Aurelio De Laurentiis libererà Cristiano Giuntoli a dispetto del contratto fino al 2024 del direttore sportivo. Ma prima, come scrive il Corriere dello Sport, i due dovranno parlare, confrontarsi, trovare la quadra e i termini economici e tecnici giusti per dirsi addio senza lasciare strascichi e scie di veleni tossici per tutti, ma tutto sommato la volontà del presidente comincia a collimare con quella di Giuntoli. Divorzio, risoluzione anticipata, arrivederci.