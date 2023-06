Incidente mortale nell’Avellinese, addio al giovane papà Carmine

PUBBLICITÀ

Carmine Capobianco ha perso la vita lungo l’ex statale 428 che collega Villamaina con Gesualdo. Il 41enne, originario di Villamaina, avrebbe perso il controllo della moto a causa di un malore, finendo la sua corsa contro un albero. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un’ambulanza del 118.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Flumeri e della Compagnia di Mirabella Eclano per ricostruire la dinamica del sinistro. Il sindaco di Villamaina, Nicola Trunfio, ha annunciato il lutto cittadino il giorno delle esequie. La salma è stata subito liberata, infatti, i funerali si terranno alle ore 17 del 20 giugno nella chiesa Madre in Villamaina.

Terribile schianto in Campania, 49enne muore sulla Statale

Lo scorso weekend una 49enne è morta in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 7 ‘Via Appia’, a Manocalzati. Il dramma si è verificato sulla carreggiata in direzione Foggia: è rimasta coinvolta un’autovettura che ha sbandato in maniera autonoma. Sulla strada è tornato regolare il traffico. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale in sicurezza.