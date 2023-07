Giusy Attanasio operata allo stomaco: “La salute viene prima di tutto”

PUBBLICITÀ

“Ciao amici …. Vi scrivo per dirvi che da oggi a una settimana la vostra amica Giusy Attanasio si ferma con il lavoro per l’intervento”. Così inizia il messaggio di Giusy Attanasio sui social, tramite cui informa i fans dell’operazione a cui dovrà essere sottoposta. “Sono dispiaciuta per tutte le persone che volevano la mia presenza e quindi ho dovuto disdire La mia esibizione al loro evento e per tutte le feste rifiutate ! Ma ormai dovevo farlo ! La salute viene prima di tutto !! Lo stomaco mi stava dando problemi appunto ieri sera ho avuto un altro attacco ! Sono in ansia ma felice allo stesso tempo perché farò anice una mini Sliv per ritornare nel mio peso forma !”.

Tanti fans e colleghi hanno voluto salutarla e farle gli auguri di presta guarigione, come Luciano Caldore: “Tesoro mio, sappi che ti voglio un Mondo di bene. Ti sono accanto con tutto il cuore. La tua Mamma sarà la tua benedizione. A presto e più forte di prima amica mia.

PUBBLICITÀ

I fan scrivono: “È brutto so che significa il mal di stomaco,sono stata due mesi di vomito,coliche e alla fine hanno operato togliendo tutto lo stomaco per un tumore molto grande 👍 forza Giusy Come ti capisco anche io ho perso la mia cara mamma quasi 2 anni fa solo chi è dentro può capire manca sempre di più.pultroppo si fa una maschera e si va avanti ma la vita sembra che non tiene stimolo tu e messo i kili io li ho perso questo ti fa capire tutta la sofferenza che è in noi

Che peccato mi dispiace 🤕parlo da personal Trainer tutti possono riuscirci basta la volontà e la costanza come stavi facendo nei tempi passati ♥️ in bocca al lupo @giusyattanasio_official”