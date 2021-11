Gomorra 5. Tra Genny e Ciro è finita, inizia la guerra dopo il tradimento

Nella seconda puntata di Gomorra è andata in scena l’incontro tra Genny Savastano e Ciro Di Marzio a Riga. Dopo un anno di assenza il giovane boss ritrova finalmente il fratello che sembrava perduto nel golfo di Napoli. Il loro faccia a faccia è forte e sentimenti contrastanti si intrecciano. Ormai non c’è tempo da perdere, infatti, quella sera stessa Ciro deve incontrare il nuovo socio russo. Ora che è morto don Aniello, Genny si propone inizialmente come nuovo broker della cocaina.

L’iniziale accordo tra Genny e Ciro è un bluff, infatti, il primo ha stretto un patto con il narcotrafficante russo per imprigionare l’Immortale. Savastano non perdona all’ex fratello criminale di averlo abbandonato nella sua lotta contro i nemici, quindi, decide di tornare da solo a Napoli.

Nell’ultimo incontro Ciro giura vendetta a Genny e gli ricorda che non è mai stato all’altezza di stargli vicino, poiché vede sempre quel giovane spaventato. Grazie all’escamotage l’Immortale riesce a fuggire dal gulag di Riga e uccide il socio-narcotrafficante di Genny. Il ritorno a Napoli sancirà l’inizio dello scontro finale tra i due amici-nemici.

COSA E’ SUCCESSO NEL PRIMO EPISODIO

Genny Savastano è in fuga dalla polizia dopo aver ucciso Patrizia, il compagno Mickey e gli zii Levante. Il magistrato Walter Ruggieri sta dando la caccia al giovane boss che è costretto a rinchiudersi in un bunker a Ponticelli. Nel quartiere di Napoli Est sarà protetto da Don Angelo, detto ‘o Maestrale e che dopo 20 anni di carcere, è pronto a tornare a combattere. Gennaro ha affidato al boss di Ponticelli il compito di uccidere Saro e Ciccio Levante proprio in occasione dei funerali di don Gerlando e della moglie: il colpo mortale fallisce perciò ‘o Maestrale uccide l’informatore che non gli ha saputo indicare l’esatto luogo del funerale.

GOMORRA 5, IL RITORNO DI CIRO DI MARZIO E L’INCONTRO CON GENNY

A fronte dei mancati omicidi Genny accenna uno scontro con Don Angelo ma l’intervento di donna Luciana, moglie del boss di Ponticelli, ristabilisce la calma. La sete di vendetta di Genny, però, non si è placata, infatti, riesce ad uccidere Elia Capaccio evitando la trappola tesa da Don Aniello. Alla fine dell’episodio proprio l’anziano boss gli rivela che Ciro Di Marzio si trova in Lettonia dopo essersi salvato dal suo colpo di pistola. La puntata termina con l’esecuzione dei due.

I nuovi episodi di Gomorra sono stati girati fra Napoli, Riga e Roma. L’ultimo capitolo della serie è stato scritto dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano.