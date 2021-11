Gomorra 5. Genny uccide 2 nemici ma le sorprese arrivano dall’Est

Stasera sono andati in onda i primi 2 episodi di Gomorra 5 e, fin da subito, non sono mancati i colpi di scena. Genny Savastano è in fuga dalla polizia dopo aver ucciso Patrizia, il compagno Mickey e gli zii Levante. Il magistrato Walter Ruggieri sta dando la caccia al giovane boss che è costretto a rinchiudersi in un bunker a Ponticelli.

Nel quartiere di Napoli Est sarà protetto da Don Angelo, detto ‘o Maestrale, che dopo 20 anni di carcere, è pronto a tornare a combattere. Gennaro ha affidato al boss di Ponticelli il compito di uccidere Saro e Ciccio Levante proprio in occasione dei funerali di don Gerlando e della moglie: il colpo mortale fallisce perciò ‘o Maestrale uccide l’informatore che non gli ha saputo indicare l’esatto luogo delle esequie .

GOMORRA 5, IL RITORNO DI CIRO DI MARZIO

A fronte dei mancati omicidi Genny accenna uno scontro con Don Angelo ma l’intervento di donna Luciana, moglie del boss di Napoli Est, ristabilisce la calma. La sete di vendetta di Genny, però, non si è placata, infatti, riesce ad uccidere Elia Capaccio evitando la trappola tesa da Don Aniello. Alla fine dell’episodio proprio l’anziano boss gli rivela che Ciro Di Marzio si trova in Lettonia dopo essersi salvato dal suo colpo di pistola. La puntata termina con l’esecuzione dei due.

CHI E’ IL MAESTRALE, GOMORRA E REALTA’