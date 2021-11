Lavatrici ed ecosostenibilità: quali sono i programmi migliori?

Lavatrici ed ecosostenibilità: un binomio sempre più ricercato dalle persone che vogliono contribuire, nel loro piccolo, a ridurre la propria impronta inquinante. È davvero possibile prestare attenzione a sprechi e consumi per preservare l’ambiente utilizzando una lavatrice? A questa domanda non possiamo far altro che rispondere di sì perché il mercato dei grandi elettrodomestici è già attivo su questo fronte e difatti ti basta dare un’occhiata alle lavatrici in offerta nello shop di Yeppon.it per capire che tutelare l’ambiente sta diventando un’esigenza di tutti e, quindi, anche dei mercati.

Prima di tutto controlla la classe energetica della lavatrice

Prima di parlare dei migliori programmi da utilizzare per inquinare meno e risparmiare di più dobbiamo fare una piccola premessa sulla classe energetica della lavatrice. Si tratta della suddivisione della scala di consumi stabilita dall’Unione Europea e che serve a esprimere i consumi annuali in Kw.

È ormai noto a tutti che una classe energetica A (con i + a seguito) sia certamente preferibile rispetto ad una F o ad una G. Quindi se stai acquistando una nuova lavatrice troverai sempre indicata questa dicitura su un’etichetta o tra le specifiche tecniche. Gli shop di elettronica come Yeppon segnalano la possibilità di selezionare tramite un filtro solo gli elettrodomestici efficienti. Quindi ti basta cliccare sulla miglior classe energetica per visionare le lavatrici che consumano meno e il gioco è fatto.

Per essere un consumatore attento all’ambiente, quindi, basta procurarti elettrodomestici efficienti e a risparmio energetico. Difatti minori sprechi di corrente elettrica si traducono automaticamente in tagli sulla bolletta e minori emissioni nell’atmosfera. Tuttavia, come vedremo tra poco, non basta avere una lavatrice efficiente per essere un cittadino responsabile, perché devi anche saperla usare.

Il compromesso tra risparmio e igiene: la scelta del programma di lavaggio

La lavatrice efficiente va saputa usare. Purtroppo non basta fare un lavaggio breve da trenta minuti per aver compiuto il proprio dovere di cittadino attento all’ambiente. I migliori programmi per lavatrici che riducono i consumi di acqua e corrente sono spesso quelli brevi, a basse temperature e di durata ridotta. Vengono indicati tra i vari cicli di lavaggio come Eco e Breve ma è chiaro che se hai capi molto sporchi non ti basteranno trenta minuti a 20 gradi per smacchiare, giusto?

Sbagliato!

Se hai un capo molto sporco non c’è cosa peggiore da fare che infilarlo così com’è in lavatrice, impostando un lavaggio a 90 gradi di tre ore con quantità esorbitanti di detersivo. Questo è sbagliato per almeno tre motivi:

Il capo rimane macchiato. Consumi uno sproposito di acqua e corrente per nulla. Intasi la lavatrice con eccessi inquinanti di detersivo.

Quindi anche per trattare capi molto sporchi devi imparare l’arte del pre-trattare. Non ti serve altro che uno spazzolino da denti vecchio e sapone per piatti o bicarbonato. Se la macchia da togliere è grassa la spazzolerai con una goccia di sapone per piatti, facendo penetrare le setole in profondità per poi infilare il capo in lavatrice con il lavaggio eco.

Se la macchia è secca o acida userai il bicarbonato in polvere da emulsionare con un po’ di acqua per spazzolare con lo spazzolino. Una volta pre-trattata la macchia, infili in lavatrice impostando il ciclo breve o Eco e il gioco è fatto.

Non dimenticare che anche i detergenti inquinano e consumano!

È chiaro che se devi disinfettare asciugamani e lenzuola molto sporche o per precise esigenze puoi usare i cicli a novanta gradi, ma tre ore di lavaggio per ogni carico sono davvero eccessive, così come lo sono i consumi di detersivi e detergenti che sono pur sempre composti chimici inquinanti.

Piuttosto impara a usare con moderazione i prodotti detergenti e ricorda che un consumo smodato causa anche danni alle componenti della lavatrice. Se non ti prendi cura anche di questi aspetti i tuoi elettrodomestici invecchieranno velocemente, causando ulteriori sprechi ma anche dispendi di denaro.