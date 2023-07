Chiedeva 2mila euro per un ‘cavallo di ritorno’, 42enne preso a Gragnano

PUBBLICITÀ

Chiedeva 2mila per i ‘cavallo di ritorno’, 42enne catturato a Gragnano. Stamane i Carabinieri delia Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto un 42enne di Gragnano.

L’attività d’indagine, svolta dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della citata Compagnia Carabinieri con l’ausilio della Stazione Carabinieri di Gragnano e coordinata dalla Procura, ha consentito di raccogliere a carico del predetto gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed estorsione.

IL CONTROLLO NEL B&B

I militari della Stazione Carabinieri di Gragnano, lo scorso 23 gennaio, effettuavano un sopralluogo nell’area parcheggio di un B&B di proprietà dell’indagato, alla presenza di questi, poiché da quel luogo proveniva il segnale GPS di un’autovettura oggetto di furto. Li i militari, oltre all’autovettura segnalala dal GPS, rinvenivano altre tre auto non marciatiti, con danni e manomissioni, tutte di provenienza furtiva.

Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, lo scorso 22 gennaio , è emerso che l’indagato avrebbe “scortato” con la propria autovettura le citate auto oggetto di furto verso il luogo del rinvenimento, ove, secondo la ricostruzione investigativa, con lo scopo di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle stesse, avrebbe poi proceduto a rimuovere da alcune di esse le targhe, la centralina elettronica e la relativa documentazione.

AVEVA UN’AUTO USATA PER UN FURTO A SCAFATI

In particolare, tra le suddette auto risultate essere nella disponibilità dell’indagato, ve n’era una, con targa straniera, utilizzata per commettere il furto di un’altra autovettura a Scafati, quest’ultima rinvenuta dai Carabinieri della Stazione di Gragnano lo scorso 29 gennaio, nella stessa strada in cui è ubicato il B&B.

L’attività d’indagine, svolta anche mediante attività tecnica e analisi dei tabulati telefonici, rivelava altresì che l’arrestato avrebbe svolto il ruolo di intermediario per un “cavallo di ritorno” relativo al furto di un’autovettura, perpetrato a Gragnano nel novembre del 2022. Nella circostanza l’indagato, dietro implicita minaccia di definitiva perdita dell’auto, avrebbe ricevuto la somma in denaro di 2mila euro dalla proprietaria affinché quest’ultima potesse ottenerne la restituzione. Al termine delle formalità di rito l’odierno arrestato sarà associato alla Casa Circondariale di Poggioreale.